Грузинский экспорт трикотажа в Турцию увеличился

БАКУ / Trend / - В первом квартале 2021 года Грузия экспортировала в Турцию 532,7 тонны трикотажных изделий на общую сумму 15,4 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

С января по март прошлого года из Грузии в Турцию было экспортировано 381,7 тонны трикотажных изделий на общую сумму 11,2 миллиона долларов.

В свою очередь, в отчетном периоде Грузия импортировала из Турции 488,3 тонны текстиля, в том числе выкройки одежды, на общую сумму 12,4 миллиона долларов.

За три месяца прошлого года Грузия импортировала из Турции 405,9 тонны текстиля, включая выкройки одежды, на общую сумму 10,2 миллиона долларов.

С января по март 2021 года общий объем импорта Грузии из Турции составил 343,3 миллиона долларов. В свою очередь, Грузия экспортировала в Турцию товаров на 75,6 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот Грузии с Турцией в отчетном периоде превысил 418,9 миллиона долларов, что составляет 15,1 процента от общего товарооборота Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Надир Насиров)