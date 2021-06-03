Израиль и Туркменистан обсудили перспективы взаимодействия в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Израиль обсудили перспективы взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Как сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД, обсуждения состоялись в ходе встречи представителей Туркменистана и Израиля.

Стороны также обсудили возможности расширения контактов в сфере науки и образования, а также сотрудничество в области медицины и здравоохранения.

Согласно сообщению, была отмечена важность проведения регулярных политических консультаций на уровне заместителей министров и встреч экспертов профильных ведомств двух стран для дальнейшего развития отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Особый акцент в ходе встрече был сделан на вопросе создания механизма сотрудничества между странами Центральной Азии и Государством Израиль в формате "C5+1".

Напомним, что ранее была подписана программа сотрудничества между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и министерством здравоохранения Израиля на 2021-2025 годы.

Отметим, что Израиль и Туркменистан ранее вели переговоры по перспективам развития сотрудничества в областях экономики, бизнеса, энергетики, туризма, образования. Также Израиль предлагал туркменской стороне свои услуги в области очистки, опреснения и рационального использования водных ресурсов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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