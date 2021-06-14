Маск рассказал, когда Tesla начнет принимать биткоины

Американская корпорация Tesla, выпускающая электромобили, вновь начнет принимать биткойны в качестве оплаты своей продукции, когда получение данного вида криптовалюты станет в большей степени экологически чистым. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в Twitter глава компании Илон Маск.

Предприниматель отметил, что в будущем "Tesla снова будет разрешать транзакции с биткойнами". Как пояснил Маск, это произойдет, когда появятся подтверждения того, что лица, занимающиеся генерацией данной криптовалюты, получают примерно 50% необходимой для этого энергии из экологически чистых источников.

Бизнесмен также сообщил, что Tesla ранее продала около 10% своих активов в биткойнах. По его словам, это было сделано, "чтобы подтвердить, что биткойны могут быть легко проданы без колебаний на рынке". Маск опубликовал это сообщение в качестве комментария к публикации, в которой приводились утверждения о его возможной причастности к махинациям с криптовалютой.

В начале этого года Tesla объявила о том, что вложила $1,5 млрд в биткойны и начинает принимать эту криптовалюту в качестве оплаты своей продукции. В мае Маск заявил, что Tesla приостанавливает прием биткойнов из-за того, что методы получения этой криптовалюты не являются экологически чистыми.

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.