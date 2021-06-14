Зангезурский коридор повысит транзитно-логистический потенциал региона - министр

БАКУ /Trend/ - В соответствии с новой реальностью, сложившейся в результате освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации, Зангезурский коридор, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, повысит транзитно-логистический потенциал региона.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, реализация этого потенциала приведет к запуску новых транспортных маршрутов, еще больше увеличит экономическую мощь Азербайджана, а также укрепит региональное сотрудничество и стабильность.

Ранее Микаил Джаббаров заявлял, что стратегическое расположение Азербайджана на пересечении международных коридоров позволяет реализовывать в стране крупномасштабные транспортно-инфраструктурные проекты.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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