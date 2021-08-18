В Азербайджане приватизирован ряд объектов госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, по итогам которого были приватизированы 13 объектов госимущества.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство, 11 из них являются транспортными средствами, один - пакетом акций акционерного общества и еще один - малым госпредприятием.

В целом по госимуществу, выставленному на приватизационный аукцион, были поданы 44 заявки, четыре из которых - в электронной форме.

Отметим, что желающие участвовать в подобных аукционах могут не только разместить электронный заказ на выбранный объект госимущества, но и присоединиться к торгам в режиме онлайн.

Заинтересованные участники могут посетить Пространство оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в день аукциона, а также наблюдать за ходом торгов без регистрации посредством электронных ресурсов.

Напомним, что лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной стоимости объекта, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел «Электронный аукцион».

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni