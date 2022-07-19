В Азербайджане в I полугодии 2022 г. 16 субъектам МСБ выданы стартап-сертификаты

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2022 года 46 микро- и малых предпринимателей обратились в Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) по вопросу выдачи стартап-сертификата, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

По его данным, 16 субъектам микробизнеса были выданы сертификаты Экспертного совета на основании "Критериев определения стартапов", утвержденных постановлением Кабинета министров от 29 января 2021 года.

Стартап-сертификаты предоставлены для проектов в сферах сельского хозяйства, производства, электронной коммерции, включая мобильные приложения, финтек-технологии, онлайн-платформы и инновационные решения.

В целом за весь период времени стартап-сертификаты выданы 44 субъектам микро- и малого бизнеса.

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от уплаты налога на прибыль и налога на доходы от инновационной деятельности на три года.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)