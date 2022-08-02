Болгария и Азербайджан планируют провести бизнес-форум

БАКУ /Trend/ - В числе актуальных вопросов запланированные в этом году в Баку 6-е заседание азербайджано-болгарской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и бизнес-форум в рамках этого заседания, сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией традиционно основывается на дружеских отношениях.

"В этом году две страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Совместная декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в Софии 4 марта 2015 года в ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию, составляет основу отношений и открывает новые возможности для двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также двусторонних экономических связей", - сказал Гусейнов.

Посол добавил, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на двустороннюю торговлю в 2020 году, однако в 2021 году товарооборот имел положительную динамику и на конец года составил 72,65 миллиона долларов. Он добавил, что за первые четыре месяца 2022 года этот показатель составил 50,3 миллиона долларов и будет рост к концу года.

"Сырая нефть, нефтепродукты и природный газ составляют значительную часть экспорта из Азербайджана в Болгарию. Две страны подписали 25-летний контракт в 2013 году на поставку 1 миллиарда кубометров газа в год из Азербайджана в Болгарию, транспортировка природного газа началась 31 декабря 2020 года. Мы ожидаем, что экспорт из Азербайджана в Болгарию значительно вырастет после ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в ближайшие месяцы. Хотя в азербайджано-болгарских экономических связях преобладает сектор энергетики, две страны заинтересованы в развитии отношений в ненефтяных секторах, включая транспорт, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, информационные технологии и туризм. В связи с этим мы работаем над диверсификацией торговли и увеличением взаимных инвестиционных возможностей", - пояснил Гусейнов.

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