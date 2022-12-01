Площадь ледников в горах в Азербайджане сокращается

БАКУ /Trend/ - Площадь ледников в горах Большого и Малого Кавказа в Азербайджане с каждым годом сокращается.

Об этом сказал в четверг ведущий специалист «Азеркосмос» Исмет Бахышев на конференции, посвященной итогам реализации государственной программы по развитию услуг дистанционного наблюдения Земли, передает Trend.

По его словам, в горных районах Азербайджана наблюдается сокращение покрытых снегом участков.

"В то время как в 2017 году покрытых снегом территорий было больше, в 2018-2019 годах наблюдалось их сокращение. В 2020 -2021 годах этот показатель вырос, а с 2022 года снова наблюдается сокращение заснеженных участков”, - сказал Бахышев.