ЦБ Азербайджана о преимуществах новой системы эмиссии ценных бумаг

БАКУ /Trend/ - Новая система эмиссии ценных бумаг в Азербайджане позволяет осуществлять такие операции, как государственная регистрация выпуска ценных бумаг, выпуск ценных бумаг внутри страны и за ее пределами, утверждение проспектов эмиссии и информационных меморандумов, утверждение отчета об итогах эмиссии в электронном виде.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал начальник отдела регистрации ценных бумаг Центрального банка Азербайджана Асаф Мамедов в ходе мероприятия «День эмитента».

По его словам, раньше эмитенты обращались по всем вышеупомянутым операциям по отдельности, и запрошенные документы подавались на бумажных носителях.

"А сейчас в этом нет необходимости - всю информацию можно загрузить на сайт в электронном виде. В целом регистрация ценных бумаг - это многоэтапный процесс. В соответствии с этим процессом компания-эмитент должна принять решение о выпуске этих ценных бумаг, обратиться в Центральный банк, затем ценная бумага должна быть зарегистрирована в Национальном депозитарном центре, а после этих процессов - обратиться в Бакинскую фондовую биржу», - сказал он.

По словам Мамедова, электронизация процесса позволяет эмитентам сэкономить несколько недель и ряд затрат.

«Например, раньше представители компании должны были приехать из района, предъявить документы, заверить их у нотариуса, иногда останавливаться в отеле. Выполнение этого процесса по почте также было дополнительной тратой времени и дополнительными расходами. А сейчас, в результате запуска новой системы весь процесс завершается всего за 10-15 минут», - добавил он.

Отметим, что 2 декабря 2022 года Центральный банк Азербайджана ввел в эксплуатацию новую систему эмиссии ценных бумаг.

Посредством этой системы электронизированы услуги, предоставляемые эмитентам Центральным банком, Национальным депозитарным центром и Бакинской фондовой биржей в связи с государственной регистрацией и размещением инвестиционных ценных бумаг (акций и облигаций).