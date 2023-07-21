В Турции пройдет экономический саммит

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле, во дворце Долмабахче состоится саммит под названием "Экономическая повестка дня Турции и Стамбула".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, во встрече примут участие бизнесмены, в том числе из Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD), Союза торговых палат и товарных бирж Турции, (TOBB), Международной ассоциации инвесторов Турции (YASED), Турецкой ассоциации промышленников и бизнесменов (TÜSİAD), Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK), Стамбульской торговой палаты (ITO), а также представители НПО, председатели и члены ассоциаций.

Согласно информации, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выслушает предложения представителей деловых кругов.

В ходе встречи будут проведены консультации с представителями делового мира и неправительственными организациями по тематическим вопросам, которые будут способствовать увеличению экспорта и международных прямых инвестиций страны в соответствии с целями "Турецкого века".