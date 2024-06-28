Состоялись заседание комиссии и бизнес-форум по сотрудничеству между Азербайджаном и Монтенегро

БАКУ /Trend/ — В городе Подгорица состоялся бизнес-форум в рамках 3-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Монтенегро, передает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Выступая на форуме, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана (сопредседатель комиссии от Азербайджана) Сахиль Бабаев отметил, что отношения между странами развиваются в духе дружбы и сотрудничества.

По его словам, Азербайджан является одним из основных инвесторов в Монтенегро, но есть еще неиспользованный потенциал сотрудничества в энергетическом и транспортном секторах, а также в сфере торговли.

В 2023 году товарооборот между двумя странами вырос на 54,32 процента.

На мероприятии вице-премьер правительства Монтенегро по экономической политике, министр экономического развития Ник Джелошай отметил, что увеличение товарооборота между странами является одной из главных целей развития сотрудничества.

Была отмечена роль в этом процессе бизнес-форумов.

Вице-премьер правительства Монтенегро высоко оценил перспективы реализации совместных проектов в сфере туризма, логистики и сельского хозяйства.

На бизнес-форуме представители AZPROMO, Экономической палаты и Инвестиционного агентства Монтенегро выступили с презентациями об инвестиционной среде стран, в том числе о перспективных проектах, реализуемых в странах.

Помимо официальных лиц обеих стран, в мероприятии приняли участие представители компаний, представляющих секторы туризма, строительства, промышленности, производства косметики, продуктов питания, напитков, сфер логистики и информационных технологий.

С.Бабаев и Н.Джелошай подписали Протокол по итогам 3-го заседания Совместной комиссии. В документе отражены будущие направления сотрудничества.