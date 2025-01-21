Выгодная кампания по потребительским кредитам от Халг Банк

БАКУ /Trend/ - Халг Банк продолжает кампанию по выдаче потребительских кредитов на выгодных условиях. По условиям кампании, до 31 марта клиенты могут получить кредит под 12% годовых независимо от срока кредита. Кредит предлагается до 35 000 манатов на 48 месяцев с гарантией поручителя, и до 20 000 манатов на 36 месяцев без поручительства. Необходимое условие для получения кредита - 12 месяцев стажа на последнем рабочем месте. Подробную информацию о кампании можно получить здесь- https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/krediti/potrebitelskiy?include=menu/

Получить кредит в рамках данной кампании можно в любом филиале Халг Банка, а также отправить заявку онлайн, перейдя по ссылке https://loanorder.xalqbank.az/. Клиенты Халг Банка могут размещать онлайн-заявку посредством мобильного приложения XalqOnline.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.