Назван объем инвестиций в расширение Южнокавказского газопровода в Грузии

29 декабря 2017 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Грузии в рамках реализации проекта расширения Южнокавказского газопровода израсходовано более двух миллиардов долларов запланированных инвестиций, сообщили Trend в среду в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

"На пике работ по проекту в нем было задействовано свыше шести тысяч граждан Грузии. В рамках проекта на территории Грузии было израсходовано более двух миллиардов запланированных инвестиций, в том числе 400 миллионов долларов - на контракты с местными поставщиками и подрядчиками", - сказал источник в министерстве.

По словам собеседника агентства, проект расширения Южнокавказского трубопровода хорошо продвигается в Грузии и будет завершен в 2018 году.

Отметим, что ранее министерство энергетики Грузии было объединено с министерством экономики и устойчивого развития страны. После объединения структура носит название министерства экономики и устойчивого развития.

Протяженность Южнокавказского газопровода превышает 700 километров. По нему транспортируется газ, добываемый на газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Газ поставляется в Грузию и Турцию. Покупателем газа также выступает Азербайджан.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" с запасами газа в 1,2 триллиона кубометров был подписан в 1996 году.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), ЛУКОЙЛ (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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