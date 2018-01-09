Цена на нефть марки WTI впервые с 2014 года превысила $63 за баррель

9 января 2018 22:59 (UTC+04:00)

Цена на нефть марки WTI впервые с 10 декабря 2014 года превысила 63 доллара за баррель после публикации прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которому средняя цена на нефть марки WTI в 2018 году составит 55,33 доллара против 52,77 доллара за баррель в прогнозе прошлого месяца, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55% - до 68,83 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,02%, до 62,99 доллара за баррель. Ранее марка WTI достигала отметки в 63,02 доллара за баррель.

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