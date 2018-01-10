"КазМунайГаз": Рост цен на нефть позитивно скажется на проекте “Евразия”

10 января 2018 19:30 (UTC+04:00)

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