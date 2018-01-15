Казахстанские производители электроэнергии терпят убытки

15 января 2018 19:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанские производители электроэнергии терпят убытки второй квартал подряд, при этом объем производства за 11 месяцев 2017 года превысил показатель предыдущего года на пять процентов.

Несмотря на существенное увеличение производства в 2017 году, рекордное за последние пять лет, финансовый результат для казахстанских электроэнергетиков складывается не так позитивно, передает аналитическое агентство Finprom.kz.

Второй квартал подряд крупные и средние предприятия, работающие в секторе электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования, фиксируют убыточность своей деятельности. По итогам третьего квартала 2017 года совокупный убыток крупных участников рынка составил 7,6 миллиарда тенге против прибыли в 17,2 миллиарда тенге за аналогичный период 2016 года.

Напомним, что в первом квартале 2017 года энергетики зафиксировали рекордную прибыль в сумме 105,3 миллиарда тенге, однако уже во втором квартале прибыли сменились убытками, общая сумма которых составила 1,7 миллиарда тенге.

Курс на 15 января - 329 KTZ/USD.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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