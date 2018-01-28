Какие факторы способствуют увеличению спроса на газ в Европе?

28 января 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спрос на природный газ в Европе будет продолжать расти в ближайшие десять лет, сказал Trend и Azernews руководитель отдела экономических исследований в Sogefi Group (Италия) Луи Колазонт.

«Потребность в импорте природного газа в Европе продолжит рост в ближайшие десять лет, в том числе из-за решения существенно сократить добычу газа в Нидерландах, являющихся сегодня крупнейшим производителем природного газа в Европе, по причине превращения Великобритании из экспортера в импортера газа, а также намерений Норвегии заморозить нефтегазовые проекты», - сказал эксперт.

Луи Колазонт также отметил, что потребление газа в Европе увеличилось на шесть процентов в 2016 году и продолжало расти в 2017 году.

Далее, эксперт добавил, что одной из главных целей Европы в этой сфере является снижение зависимости от российского газа. В этой связи, он подчеркнул значимость проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

«Это является наиболее важным инфраструктурным трубопроводным проектом, предусматривающим поставки газа из каспийского региона. Этот проект также будет способствовать росту ВВП Азербайджана», - сказал эксперт.

По мнению Луи Колазонта, «Южный газовый коридор» не заменит российский газ, но откроет хорошие возможности, особенно для стран юго-восточной Европы, которые в настоящее время покупают сжиженный природный газ (СПГ), который обходится им дорого.

Эксперт также затронул вопрос возможной конкуренции между «Южным газовым коридором» и «Турецким потоком», инициированным Россией.

«Я считаю, что проект «Турецкого потока» не будет конкурентом «Южному газовому коридору», который считается приоритетом для Европейской комиссии», - сказал эксперт.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первом этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 километров, сухопутной части по турецкой территории - 180 километров. Первая ветка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки - 15,75 миллиарда кубических метров газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 миллиарда евро.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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