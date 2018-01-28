SOCAR будет экспортировать российские нефтепродукты (Эксклюзив)

28 января 2018 08:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR в ближайшее время начнет экспортировать из черноморского порта Туапсе российские нефтепродукты, сообщил Trend источник в компании.

По словам собеседника агентства, SOCAR заключила сделку с российским нефтяным гигантом "Роснефтью" и трейдинговой компанией Cetracore Energy, акционером которой является "Роснефть".

"Согласно условиям сделки, SOCAR будет выступать в качестве оффтейкера нефтепродуктов из порта Туапсе. Уже до конца этого месяца SOCAR произведет отгрузку первой партии вакуумного газойля объемом около 100 тысяч тонн. Большая часть этой партии будет направлена в Грецию", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что на этой неделе SOCAR также намерена осуществить отгрузку 60 тысяч тонн нафты, приобретенной непосредственно у "Роснефти".

Детали сделки разузнать не удалось.

Напомним, что между SOCAR и "Роснефтью" в 2014 году было подписано соглашение о создании совместного предприятия по разведке и добыче нефти и газа в Азербайджане, России и третьих странах. "Роснефть" также проявляла интерес к разработке азербайджанского газового месторождения "Абшерон" на Каспии.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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