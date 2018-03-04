SOFAZ ожидает более высоких доходов от управления активами в 2018 году

4 марта 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) ожидает, что доходы от управления активами в 2018 году будут выше, чем в минувшем году, сообщили Trend и Azernews в фонде.

В SOFAZ отметили, что бюджет фонда на 2018 год прогнозировался при цене нефти в 45 долларов за баррель, против 40 долларов в 2017 году.

"Тем не менее, этот показатель представляет собой очень осторожную оценку риска падения цен, поскольку с учетом последних тенденций на рынке нефти весьма вероятно, что фактическая среднегодовая цена будет выше. В январе 2018 года SOFAZ также получил бонус в размере 450 миллионов долларов за продление соглашения о разработке блока "Азери-Чираг-Гюнешли". Также ожидается, что доходы от управления активами фонда будут несколько выше, чем в 2017 году", - сообщили в SOFAZ.

В Госфонде отметили, что с учетом перечисленных фактов вполне реально ожидать, что прогнозы по доходам бюджета SOFAZ на уровне 11,56 миллиарда манатов будут полностью выполнены.

"Следует отметить, что в 2017 году фактические результаты значительно превзошли ожидания, а активы фонда увеличились с 33,1 миллиарда долларов до 35,8 миллиарда долларов. В этом году профицит бюджета SOFAZ оценивается в 1,8 миллиарда манатов", - сказали в фонде.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
SOFAZ выделил на улучшение соцусловий беженцев и вынужденных переселенцев более 2 млрд манатов
Энергетика 1 марта 19:35
SOFAZ в 2018 году профинансирует 4 проекта
Энергетика 1 марта 17:09
SOFAZ определился с поставщиком услуг мониторинга безопасности
Тендеры 23 февраля 18:29
SOFAZ намерен удвоить активы в сфере недвижимости
Бизнес 19 февраля 19:09
SOFAZ о финансировании строительства грузинского участка БТК
Бизнес 9 февраля 11:03
SOFAZ увеличил долю евро в валютной структуре инвестпортфеля
Бизнес 8 февраля 12:07
SOFAZ стал больше инвестировать в акции
Бизнес 8 февраля 11:08
SOFAZ в 2017 году увеличил активы на 8%
Энергетика 8 февраля 10:21
SOFAZ огласил поступления от крупнейшего газового проекта страны
Энергетика 6 февраля 10:26
Азербайджан огласил доходы от крупнейшего нефтяного проекта в стране
Энергетика 6 февраля 10:03
В январе SOFAZ продал банкам почти $300 млн
Бизнес 2 февраля 10:00
Азербайджан получил первый бонус в рамках нового контракта по АЧГ
Энергетика 30 января 16:05
В 2017 г. SOFAZ продал банкам свыше $3,5 млрд
Бизнес 5 января 17:24
Азербайджан в январе получит первый бонус по новому соглашению по АЧГ
Энергетика 29 декабря 2017 18:00
Обнародованы прогнозы по добыче на АЧГ в 2018 году
Энергетика 29 декабря 2017 17:28
SOFAZ в 2018 г ожидает получить более $5 млрд от крупнейшего нефтяного проекта
Энергетика 29 декабря 2017 16:17
Президент Азербайджана утвердил основные направления использования средств и инвестиционную политику SOFAZ на 2018 г.
Политика 28 декабря 2017 18:03
Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2018 г.
Энергетика 28 декабря 2017 17:59