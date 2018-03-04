SOFAZ ожидает более высоких доходов от управления активами в 2018 году

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) ожидает, что доходы от управления активами в 2018 году будут выше, чем в минувшем году, сообщили Trend и Azernews в фонде.

В SOFAZ отметили, что бюджет фонда на 2018 год прогнозировался при цене нефти в 45 долларов за баррель, против 40 долларов в 2017 году.

"Тем не менее, этот показатель представляет собой очень осторожную оценку риска падения цен, поскольку с учетом последних тенденций на рынке нефти весьма вероятно, что фактическая среднегодовая цена будет выше. В январе 2018 года SOFAZ также получил бонус в размере 450 миллионов долларов за продление соглашения о разработке блока "Азери-Чираг-Гюнешли". Также ожидается, что доходы от управления активами фонда будут несколько выше, чем в 2017 году", - сообщили в SOFAZ.

В Госфонде отметили, что с учетом перечисленных фактов вполне реально ожидать, что прогнозы по доходам бюджета SOFAZ на уровне 11,56 миллиарда манатов будут полностью выполнены.

"Следует отметить, что в 2017 году фактические результаты значительно превзошли ожидания, а активы фонда увеличились с 33,1 миллиарда долларов до 35,8 миллиарда долларов. В этом году профицит бюджета SOFAZ оценивается в 1,8 миллиарда манатов", - сказали в фонде.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)