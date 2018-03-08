Нефтяная корзина ОПЕК седьмого марта подешевела

8 марта 2018 14:21 (UTC+04:00)

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) седьмого марта снизилась на 0,56 доллара, или на 0,89 процента, до 62,68 доллара с 63,24 доллара за баррель в предыдущий день торгов, сообщает "Прайм" со ссылкой на сообщение организации.

Средняя цена барреля ОПЕК в марте теперь составляет 62,51 доллара, в 2018 году — 64,95 доллара.

В 2017 году средняя цена нефтяной "корзины" ОПЕК составила 52,43 доллара за баррель, в 2016 году — 40,76 доллара за баррель, в 2015 году — 49,49 доллара за баррель, в 2014 году — 96,29 доллара. Ниже 100 долларов она опустилась в сентябре 2014 года, составив тогда 95,98 доллара за баррель.

В 2013 году "корзина" в среднем стоила 105,87 доллара за баррель, в 2012 году — 109,45 доллара, в 2011 году — 107,46 доллара, в 2010 году — 77,45 доллара. Рекорд цены "корзины" был установлен третьего июля 2008 года — 140,73 доллара за баррель.

Цена "корзины" ОПЕК определяется как среднее значение цен сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

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