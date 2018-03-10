Азиатский банк развития о значимости азербайджанского газового проекта (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Проект "Южный газовый коридор", предусматривающий доставку азербайджанского газа в Европу, способствует развитию сотрудничества в регионе и диверсификации источников газа, в том числе и для других стран - членов Азиатского банка развития.

Об этом в интервью Trend и Azernews сообщил глава представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

"Одной из основных задач АБР является поддержка регионального сотрудничества между его членами, включая те страны, что нуждаются в обеспечении энергобезопасности. "Южный газовый коридор" отвечает именно этим задачам. Мы считаем, что данный проект может стать дополнительным источником дохода для государства, который может быть использован для реализации социальных программ или новых мер по диверсификации экономики. После завершения проекта ожидается открытие минимум 1 800 постоянных рабочих мест" , - подчеркнул Маннапбеков.

На сегодня Азиатский банк развития уже одобрил средства в сумме одного миллиарда долларов для ЗАО "Южный газовый коридор".

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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