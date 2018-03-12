Рост добычи нефти в не входящих в ОПЕК странах бросит вызов стабильности цен - эксперт

БАКУ /Trend/ - Напряженность в мировой торговле явилась одним из факторов, запустивших процесс широкого снижения цен на многие основные сырьевые товары, сообщил Trend в понедельник глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

По его словам, риск усиления взаимных ударов может весьма отрицательно повлиять на прогнозы роста в мировых масштабах и, как следствие, на спрос на сырье. Как результат, цены на нефть снизились благодаря переключению внимания на рост предложения.

Хансен отметил, что сырая нефть продавалась по ценам ниже среднего уровня, установившегося с начала января.

“Получив весьма существенные импульсы со стороны подъемов и спадов фондового рынка, сохраняющиеся повышенные “бычьи” настроения среди биржевых спекулянтов в настоящий момент поддерживаются устойчивым спросом в мировых масштабах. Однако в то же время сырой нефти бросают вызов рост предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, а также вышеупомянутая напряженность в сфере мировой торговли. Устойчивый рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, скорее всего, вскоре бросит вызов способности ОПЕК и России поддерживать стабильность цен – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В своем последнем Краткосрочном энергетическом прогнозе Управление по информации в области энергетики (EIA) отмечает, что объемы добычи нефти в США в 2018 году в среднем составят 10,7 миллиона баррелей в день, то есть на 1,4 миллиона баррелей в день больше, чем в 2017 году. Некоторое беспокойство добавило и Международное энергетическое агентство (МЭА), которое в своем отчете по нефти за 2018 год отметило, что роста добычи нефти в США, Бразилии, Канаде и Норвегии будет более чем достаточно для того, чтобы покрыть рост спроса в мировых масштабах вплоть до 2020 года”, - отметил Хансен.

Эксперт отмечает, что EIA продолжает повышать объемы роста предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2018 году при сохранении роста спроса без особых изменений.

“Ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА должны выйти 14 и 15 марта. Учитывая наблюдающуюся в последнее время устойчивость спекулятивных инвесторов, они едва ли будут волноваться по поводу более глубокой коррекции, пока цены остаются выше уровня 61 доллар за баррель для сырой нефти сорта Brent и 57,5 для WTI. Эти уровни представляют собой 38,2-процентную коррекцию наблюдавшегося с июня 2017 года по январь 2018 года повышения, и пока они будут выше текущего ценового действия, они будут рассматриваться лишь как слабая коррекция в рамках устойчивой тенденции к повышению. На данный момент цены на сырую нефть сорта WTI находятся в устойчивом диапазоне 60-65 долларов, и основное воздействие на ежедневные колебания цен оказывают внешние рыночные события. При этом закрытие ниже уровня 60 долларов за баррель несет риск расширения до вышеупомянутого ключевого уровня 57,5 доллара за баррель”, - сказал Хансен.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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