Европейский инвестиционный банк выделил на TANAP крупный кредит

16 марта 2018 07:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет Европейского инвестиционного банка (EIB) одобрил финансирование в размере 932 миллионов евро на Трансанатолийский трубопровод (TANAP), говорится на сайте EIB.

«Южный газовый коридор», стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проектов «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к газопроводу ТАР, который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу.

Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

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