Нефтяная корзина ОПЕК 26 марта подорожала

27 марта 2018 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 26 марта составила 66,8 доллара за баррель, что на 0,41 доллара больше показателя прошлой пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть во вторник днем торгуются в плюсе на комментариях по Ираку, по реализации венской сделки по сокращению добычи нефти.

По состоянию на 16:29 вторника, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,1 процента - до 70,88 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,21 процента - до 66,29 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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