Первая фаза строительства TANAP завершена на 99%

30 марта 2018 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству первой фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции до города Эскишехир завершены на 99 процентов. Об этом, как отмечено в сообщении азербайджанской госкомпании SOCAR, было сказано на общем собрании совета правления TANAP в Анкаре.

Как отмечается, работы на участке от Эскишехира до границы с Грецией завершены на 80 процентов.

"В целом, проект завершен более чем на 93 процента. В настоящее время все работы выполняются согласно графику с учетом высокой точности и качества", - говорится в сообщении.

Как отметил на заседании председатель правления TANAP, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении, начиная со второй половины текущего года начнется экспорт газа в Турцию по TANAP в объеме шесть миллиардов кубометров в год.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Стоимость TANAP составляет 7,9 миллиарда долларов.

В настоящее время акционерами TANAP являются ЗАО "Южный газовый коридор" (58 процентов), Botas (30 процентов) и BP (12 процентов).

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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