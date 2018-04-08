Азербайджан привлечет частные инвестиции в строительство ветряных электростанций

8 апреля 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана представит в Кабмин документы с целью привлечения частных инвестиций в строительство ветряных электростанций на территории страны.

Об этом сказал Trend замглавы Госагентства Джамиль Меликов.

"В рамках стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг до 2020 года в Азербайджане должны быть построены ветряные электростанции мощностью 350 мегаватт. Сегодня необходимо решить вопрос, на каких условиях и в каких формах мы сможем привлекать частные инвестиции, как местные так и зарубежные", - сообщил Меликов.

По словам замглавы Госагентства, необходимые документы должны быть подготовлены и представлены правительству, с тем, чтобы до 2020 года начать привлечение инвестиций и приступить к строительству.

"В правительстве должны быть приняты законодательно-нормативные документы, которые создадут условия для привлечения инвестиций в данную сферу, сделают ее привлекательной для инвесторов. Они, в частности, охватывают тарифы и гарантийные договора на поставку электроэнергии", - отметил замглавы Госагентства.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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