TANAP выделит средства на более чем 400 проектов

9 апреля 2018 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Консорциум Трансанатолийского газопровода (TANAP), входящего в проект Южного газового коридора, выделит более 17,3 миллиона долларов США на 433 проекта в 11 провинциях Турции, говорится в сообщении консорциума TANAP.

Отмечается, что средства будут направлены на поддержку экономического и социального развития регионов, расположенных по маршруту трубопровода.

"Было рассмотрено около 4500 заявок на гранты, поданных с 11 февраля по 20 апреля 2017 года, и было решено поддержать 433 проекта", - говорится в сообщении.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Стоимость TANAP составляет 7,9 миллиарда долларов.

В настоящее время акционерами TANAP являются ЗАО "Южный газовый коридор" (58 процентов), Botas (30 процентов) и BP (12 процентов).

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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