Нефтяная корзина ОПЕК 12 апреля подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 12 апреля составила 68,73 доллара за баррель, что на 0,44 доллара больше по сравнению с показателем среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в пятницу повышаются на заявлении Международного энергетического агентства о выполнении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 163 процента.

По состоянию на 12:07 пятницы, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19 процента - до 72,16 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,15 процента - до 67,17 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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