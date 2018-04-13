"РуссНефть" сохранила добычу в Азербайджане на стабильном уровне

13 апреля 2018 20:05 (UTC+04:00)

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