Индия пригласила Азербайджан к партнерству в Международном солнечном альянсе

19 апреля 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индия, которая в марте 2018 года принимала учредительный саммит Международного солнечного альянса (МСА), пригласила Азербайджан, который хотя и не расположен между двумя тропиками, но располагает большим количеством солнечного света, присоединиться к альянсу в качестве страны-партнера.

Об этом было сказано на встрече посла Индии в Азербайджане Санджая Раны с министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

Встреча была проведена с целью обсуждения вопросов сотрудничества в сферах энергетики и восстанавливаемой энергии.

Посол отметил, что Индия удовлетворена участием индийской нефтяной компании ONGC Videsh Ltd в долевом разделе добычи на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли», что индийские компании заинтересованы в участии в проектах apstrim и daunstrim в энергетической и нефтехимической сферах.

Шахбазов пригласил индийские компании к участию в проектах по восстанавливаемой энергии, в частности инвестированию в сферы по производству ветряной и солнечной энергии в Азербайджане, отметил, что государство подготовило новый порядок для упрощения участия местных и зарубежных инвесторов в этой сфере.

Азербайджан и Индия сотрудничают в развитии международного транспортного коридора Север-Юг, который в последующие годы создаст еще больше возможностей для торговли и инвестиций между двумя странами.

Отметим, что идея создания Международного солнечного альянса была представлена еще в конце 2015 года на парижской конференции по климату, которая завершилась новым мировым соглашением по борьбе с глобальным потеплением. Альянс объединил более 120 стран, расположенных вдоль экватора — между тропиками Рака и Козерога. Цель союза — совместное развитие солнечной энергетики, объединение финансовых и технологических усилий в этой области.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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