Baker Tilly проведет сверку поступлений в добывающей промышленности Азербайджана по итогам 2017 г.

20 апреля 2018 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная аудиторская компания Baker Tilly подготовит отчет по прозрачности в добывающей промышленности по итогам 2017 года, говорится в сообщении, распространенном Государственным нефтяным фондом Азербайджана (SOFAZ) в пятницу.

Решение было принято на заседании Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности, которое состоялось в пятницу в Госнефтефонде.

Аудитор проведет сверку отчетов действующих в добывающей промышленности местных и зарубежных компаний и правительства Азербайджана о поступлениях.

В конкурсе на сверку и подготовку отчета за 2017 год приняли участие аудиторские компании Baker Tilly, Moore Stephens и Grant Thornton. Победителем конкурса после вскрытия предложений и с учетом мнения рабочей группы была признана Baker Tilly.

Комиссия по прозрачности в добывающей сфере была создана после того, как Азербайджан в марте 2017 года объявил о выходе из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности.

В начале апреля прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в связи с повышением отчетности и прозрачности в добывающей промышленности, основным пунктом которого стало создание специального органа – Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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