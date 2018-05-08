Цены на нефть после решения США по Ирану могут вырасти до $100 за баррель

8 мая 2018 20:54 (UTC+04:00)

Решение США о выходе из ядерного соглашения по Ирану может способствовать стремительному росту котировок нефти. Так, цены на черное золото могут достигнуть 80, 90 и даже 100 долларов за баррель, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Во вторник газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил французскому президенту Эммануэлю Макрону, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Кроме того, как заявил источник NYT, "США готовятся восстановить все санкции, действие которых было приостановлено в рамках ядерного соглашения, и ввести дополнительные экономические штрафные санкции".

После этого сообщения мировые цены на нефть замедлили свое снижение с 3% до 1,6-2,3%. В настоящий момент стоимость нефти марки Brent составляет около 75 долларов за баррель, WTI - около 69 долларов.

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