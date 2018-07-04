В Азербайджане началась розничная продажа сжатого природного газа

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Petroleum (оператор сети автозаправочных станций азербайджанской госкомпании SOCAR) приступила к розничной торговле сжатым природным газом (CNG) в Азербайджане, сообщили Trend в среду в компании.

"Сегодня введен в эксплуатацию пункт заправки CNG на автомобильной дороге Баку-Говсан, вблизи офиса ООО "BakuBus". Тем самым, компания впервые начала операции на рынке розничной торговли CNG. Стоимость одного кубометра сжатого газа составит 0,45 маната", - отметили в компании.

В августе-сентябре 2018 года компания планирует увеличить число автозаправочных станций (АЗС), торгующих CNG, и приступить к операциям по его продаже на собственных станциях, расположенных: в Сабунчинском районе Баку - в юго-западной части Сабунчинского круга, в Хатаинском районе – на проспектах Бабека, Нобеля, Забратском шоссе, и с правой стороны автодороги Сабунчи-Забрат.

"До конца текущего года к числу АЗС компании SOCAR Petroleum, торгующих CNG, добавятся пункты заправки топливом, расположенные около мечети Бибиэйбат, на 70-ом километре шоссе Баку-Сальян, на правой стороне дороги Баку-Газах, на левой стороне дороги Баку-Алят, слева на 28-ом километре автодороги Баку-Губа", – сообщили в компании.

Отметим, что в настоящее время в стране на CNG работают пассажирские автобусы марки Iveco компании BakuBus. CNG производится на Зых-Говсанском терминале SOCAR Petroleum.

(Автор: Анвар Мамедов)

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