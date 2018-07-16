Казахстане увеличил производство бензина

В Казахстане объём производства бензина в январе-июне 2018 года составил 1761,9 тыс. тонн, что на 11,7 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В отчетном периоде было произведено керосина в объеме 121,8 тыс. тонн (увеличение производства по сравнению с январем-июнем прошлого года на 9,4 процента), сжиженного пропана и бутана - 1247,4 тыс. тонн (+6,6 процента), газойля - 2224,3 тыс. тонн (-0,9 процента), мазута - 1505,9 тысячи тонн (-2,5 процента).

Также было произведено ферросплава в объеме 1014 тыс. тонн (+4,5 процента), плоского проката - 1461 тыс. тонн (+6 процентов), рафинированного свинца - 75,9 тыс. тонн (+3,2 процента), цинка - 164,5 тыс. тонны (+1,2 процента), рафинированной меди - 199,5 тыс. тонн (-5,7 процента).

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