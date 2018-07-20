Российская сервисная компания намерена принять участие в реконструкции НПЗ в Азербайджане

20 июля 2018 12:08 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Казахстане успешно провели испытания новой ракеты российской системы ПРО
Казахстан 12:24
Помпео отметил прогресс по ряду вопросов в ходе переговоров в Хельсинки
США 11:25
Азербайджанская нефть 19 июля подорожала
Энергетика 10:02
«ЛУКОЙЛ» о планах по добыче газа в Узбекистане в 2019 году
Энергетика 09:43
TRACECA может интегрироваться с китайской инициативой “Один пояс, один путь” (Эксклюзив)
Бизнес 07:15
Помпео рассказал, чего достиг Трамп на переговорах в Хельсинки
США 04:39
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан развивается как сильное, независимое, демократическое и правовое государство
Политика 12:40
Всемирный банк осуществит очередной проект в Узбекистане
Бизнес 12:39
В Казахстане успешно провели испытания новой ракеты российской системы ПРО
Казахстан 12:24
Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем главного исполнительного секретаря Bouygues Travaux Publics
Политика 12:21
Узбекский «Хамкорбанк» демонстрирует хорошую диверсификацию по секторам бизнеса: S&P
Бизнес 12:09
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом группы CIFAL
Политика 12:03
В Беларуси продлевается срок госрегулирования цен на сахар
Беларусь 12:02
КТК объявил тендер на техобслуживание узлов учета нефти и газа
Тендеры 11:58
Carlsberg Azerbaijan наладил экспорт пива в Грузию и Казахстан
Бизнес 11:57