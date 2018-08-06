Казахстан может рассмотреть возможность экспорта нефти через территорию Азербайджана (Эксклюзив)

6 августа 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан может рассмотреть возможность экспорта нефти через территорию Азербайджана, сказал Trend министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

По его словам, в данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня.

"В связи с наличием на сегодняшний день достаточных мощностей для экспорта казахстанской нефти, в том числе с учетом расширения нефтепровода КТК, вопрос изучения возможности транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана не рассматривается", - отметил Бозумбаев.

Тем не менее, отметил он, возможность таких поставок не исключается.

"В дальнейшем по мере увеличения добычи углеводородного сырья в Казахстане, а также при условии наличия экономической целесообразности поставок казахстанской нефти на экспорт через территорию Азербайджана вышеуказанный вопрос будет рассмотрен заинтересованными сторонами", - подчеркнул Бозумбаев.

Отметим, что в предыдущие годы Казахстан транспортировал свою нефть как по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан", так и по железной дороге от Баку до черноморских портов Грузии. С 2016 года подобный транзит не осуществляется.

(Авторы: Илькин Шафиев, Али Мустафаев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Увеличился объем денежных переводов из Казахстана в Россию
Бизнес 14:06
Туркменистан поставит в Азербайджан стекольную продукцию
Бизнес 12:45
SOFAZ более чем на 20% увеличил продажу долларов банкам
Бизнес 11:21
Казахстан увеличил перевозку угля по железным дорогам
Казахстан 11:00
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 августа
Бизнес 10:00
Курс доллара в Казахстане понизился
Казахстан 09:38
Лента новостей
Туркменистан о ходе строительства газопровода ТАПИ
Энергетика 14:46
Уровень газификации Кыргызстана вырос до 30%
Кыргызстан 14:36
В Азербайджане приватизируются предприятия по переработке рыбы и фундука (ФОТО)
Бизнес 14:35
В Таджикистане утвердили экономический прогноз на будущий год
Таджикистан 14:30
Туркменистан сокращает потребление озоноразрушающих веществ
Бизнес 14:14
Увеличился объем денежных переводов из Казахстана в Россию
Бизнес 14:06
В Баку объявили "Start" для художников
Культура 14:04
ЕС нарушит собственное законодательство в случае отказа от сделки по Brexit
Европа 14:04
В Ираке объявили об окончании пересчета голосов на выборах в парламент
Арабские страны 13:55