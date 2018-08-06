Казахстан может рассмотреть возможность экспорта нефти через территорию Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Казахстан может рассмотреть возможность экспорта нефти через территорию Азербайджана, сказал Trend министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

По его словам, в данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня.

"В связи с наличием на сегодняшний день достаточных мощностей для экспорта казахстанской нефти, в том числе с учетом расширения нефтепровода КТК, вопрос изучения возможности транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана не рассматривается", - отметил Бозумбаев.

Тем не менее, отметил он, возможность таких поставок не исключается.

"В дальнейшем по мере увеличения добычи углеводородного сырья в Казахстане, а также при условии наличия экономической целесообразности поставок казахстанской нефти на экспорт через территорию Азербайджана вышеуказанный вопрос будет рассмотрен заинтересованными сторонами", - подчеркнул Бозумбаев.

Отметим, что в предыдущие годы Казахстан транспортировал свою нефть как по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан", так и по железной дороге от Баку до черноморских портов Грузии. С 2016 года подобный транзит не осуществляется.

(Авторы: Илькин Шафиев, Али Мустафаев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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