KAZENERGY о причинах удорожания дизтоплива в Казахстане

9 августа 2018 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Удорожание дизтоплива в Казахстане произошло за счёт увеличения ставки процессинга (расходов завода на производство горюче-смазочных материалов - ГСМ), сказал исполнительный директор ассоциации KAZENERGY Рустем Кабжанов, сообщают в четверг казахстанские СМИ.

Он отметил, что после модернизации НПЗ в Казахстане ставка процессинга выросла на 15 процентов. Кроме того, по его мнению, на подорожание дизтоплива повлиял введённый акциз.

«По результатам модернизации есть определенные затраты, которые ложатся в структуру себестоимости. Вопрос влияния стоимости внутреннего акциза тоже дал рост, как и вопрос того, что государству и бизнесу необходимо соблюдать баланс с ценами в Российской Федерации», - сказал Кабжанов.

Он отметил, что в России стоимость дизтоплива превышает цену в Казахстане.

«Эти факторы и дают определенный рост на сегодня. Как ситуация сложится с ценой в последующем, зависит от ситуации в экономике», - сказал Кабжанов.

Отметим, что дизтопливо, которое до этого продавалось по 176-178 тенге, сейчас стоит 180-183 тенге.

Цены высоки особенно на небольших заправочных станциях.

Официальный курс на 9 августа составил 348.59 KTZ/USD.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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