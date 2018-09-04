Госкомиссия обнаружила серьезные изъяны в работе энергооператора Азербайджана

4 сентября 2018 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Технические и иные недостатки в деятельности ОАО «Азерэнержи» стали причиной аварии в энергетической системе Азербайджана, произошедшей в июле 2019 года. Таково заключение Государственной комиссии, созданной для расследования причин аварии и устранения его последствий.

Напомним, что на трансформаторе одной из подстанций, расположенной в Мингячевире электростанции ООО «Азербайджанская ТЭС», 3 июля 2018 года произошла авария. В результате аварии наблюдались серьезные проблемы в энергетической системе Азербайджана, в 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, произошли перебои в обеспечении электроэнергией.

Как отмечается в распространенном во вторник сообщении Администрации Президента Азербайджана, с целью расследования причин аварии и устранения его последствий в тот же день была создана Государственная комиссия под руководством первого заместителя премьер-министра.

"За минувший период госкомиссия привлекла местных и зарубежных экспертов, а также представителей соответствующих государственных органов и структур, и осуществила расследование причин аварии, подготовив всестороннее и обширное заключение, где были отражены существующие недостатки и проблемы, а также приведшие к аварии события, представив его Президенту Азербайджана", - говорится в сообщении.

В подготовленном заключении, в качестве одной из основных причин аварии названо то, что ОАО «Азерэнержи» не было подготовлено на должном уровне к аварии и не смогло адекватно отреагировать на нее по причине ряда технических и иных недостатков в деятельности, а также допустило ряд других ошибок, приведших в итоге к аварии в энергетической системе страны.

Как говорится в сообщении Администрации, Президент Азербайджана ознакомился с итоговым заключением госкомиссии и освободил Этибара Пирвердиева от должности президента ОАО «Азерэнержи» за недостатки, допущенные в работе.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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