BP приобрела 61% доли в PSA-контракте по разработке азербайджанского месторождения

14 сентября 2018 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - BP приобрела 61 процент долевого участия в соглашении о разделе добычи (PSA) по сухопутному месторождению «Гобустан» в Азербайджане, говорится в сообщении компании “BP-Azerbaijan”, распространенном в пятницу.

Отмечается, что долевое участие было приобретено BP у Commonwealth Gobustan Limited, которая является дочерней компанией британской Arawak Energy и входит в Vitol Group.

В рамках сделки, одобренной SOCAR, BP, как оператор, пробурит одну разведочную скважину для оценки потенциала месторождения. Ожидается, что разведочная скважина будет пробурена во второй половине 2019 года.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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