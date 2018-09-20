Марош Шевчович: Азербайджан и весь прикаспийский регион являются важными партнерами Европы в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и весь прикаспийский регион являются важными партнерами Европы в сфере энергетики, сказал вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович в своем видеообращении к участникам VII Международного форума Caspian Energy 2018, проходящего в четверг в Баку.

"Азербайджан является основным участником проекта "Южный газовый коридор", который позволит Европе диверсифицировать источники энергоресурсов и улучшить региональный геополитический баланс", - сказал Шевчович.

По его словам, поступление азербайджанского газа в Европу станет историческим событием.

"В 2020 году первые объемы азербайджанского газа поступят в Европу. Это станет историческим событием, которое можно назвать кульминацией политических и экономических усилий как государств, так и частных секторов стран-участниц. Газ не только позволит европейским странам достичь своих энергетических целей, но и пойдет на пользу странам, не входящим в ЕС. Кроме того, успех ЮГК можно использовать в сотрудничестве в других сферах, таких как альтернативная энергетика, вопросы экологии и так далее", - отметил Шевчович.

Отметим, что «Южный газовый коридор» (ЮГК) является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 16 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. В Турцию ежегодно будет поступать шесть миллиардов кубометров топлива, в Европу - 10 миллиардов кубометров.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта «Южный газовый коридор», а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия одной из составных частей ЮГК – Трансанатолийского трубопровода TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» уже пошел по первому сегменту «Южного газового коридора» - с расширенного для «Шах Дениз-2» Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ поступил на территорию Турции. В 2020 году, после ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода, топливо будет доставляться на рынки Европы.

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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