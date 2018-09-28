В рамках РЭН пройдет глобальный саммит министров энергетики

Третьего октября 2018 года в рамках Российской энергетической недели состоится всемирный саммит глав энергетических ведомств, представляющих более 30 государств, сообщает ТАСС.

Сессия "Эффективность регулирования ТЭК: общие подходы и страновые различия" будет посвящена вопросам государственной политики в энергетических отраслях стран мира.

К участию в пленарной дискуссии приглашены Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, Министр энергетики и промышленности Государства Катар Мохаммед бин Салех Аль Сада, Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербия Александар Антич, Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич, Министр нефти Исламской Республики Иран Биджан Намдар Зангане, Министр горнодобывающей промышленности и углеводородных ресурсов Республики Экваториальная Гвинея Габриэль Мбага Обиан Лима, Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Октай оглы Шахбазов и другие.

Модератором сессии выступит генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.

В условиях общих вызовов, спровоцированных климатической повесткой и технологической революцией, странам предстоит решать глобальные вопросы долгосрочной энергетической и экологической безопасности с учетом баланса интересов потребителей и производителей в рамках тарифных решений.

В ходе сессии министры энергетики обменяются опытом эффективного регулирования отрасли с позиций инвестиционной привлекательности, энергетической безопасности, бюджетной эффективности. Участникам саммита предстоит найти ответы на вопрос, как новые факторы – распространение электромобилей, торговые войны, технологическое неравенство и т.п. – могут повлиять на изменение госполитики и как наиболее эффективно подготовиться к возможному "черному лебедю" в мировой энергетике.

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