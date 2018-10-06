В Азербайджане готовится к открытию новая модульная электростанция (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Подготовка к открытию модульной электростанции "Лерик" мощностью в 16,5 мегаватт близится к завершению, сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

"Строительные и монтажные работы, а также работы по отладке уже завершены. Подготовка к открытию станции близится к завершению", - сказали в Миэнерго.

В министерстве отметили, что в настоящее время также продолжаются работы по строительству двух других электростанций – "Шимал-2" и Ордубадской ГЭС.

"На электростанции "Шимал-2" работы продолжаются в соответствии с графиком, разработанным ОАО "Азерэнержи". Завершены работы по строительству второго энергоблока станции, его объединению c первым энергоблоком, а также по строительству и отладке выходного канала холодильной системы, системы пожаротушения и установки по очистке морской воды. В то же время было завершено строительство подстанций и распределительных установок, установлены их системы безопасности. Построены четыре 220-киловольтные линии электропередачи, соединяющих станцию ​​с узловыми подстанциями, завершена модернизация систем безопасности на пяти 110-киловольтных линиях электропередачи. В эксплуатацию станцию планируется ввести к концу текущего года. Что касается строительства Ордубадской гидроэлектростанции деривационного типа, то работы по ней в данный момент продолжаются", - отметили в Минэнерго.

Отметим, что ранее в интервью Trend министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил, что в целях увеличения генерирующих мощностей страны к концу года планируется ввести в эксплуатацию ТЭС "Шимал-2" мощностью 400 мегаватт, модульную электростанцию "Лерик" мощностью 16,5 мегаватт и Ордубадскую ГЭС мощностью 36 мегаватт в Нахчыванской Автономной Республике, после чего общие генерирующие мощности Азербайджана вырастут на дополнительные 452,5 мегаватт.

В настоящее время мощность электроэнергетической системы Азербайджана составляет более шести тысяч мегаватт.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.