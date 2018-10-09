Эксперт АБР о трансформации энергосектора Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Самое время для Узбекистана трансформировать устаревшую, вертикально интегрированную государственную электроэнергетическую компанию «Узбекэнерго» в современный региональный энергетический хаб, сказал специалист по финансам в Центрально- и Западно-Азиатском региональном управлении АБР Рафаил Аббасов.

По его словам, в электроэнергетическом секторе Центральной Азии происходят серьёзные изменения, вызванные усилиями Узбекистана по восстановлению и расширению регионального сотрудничества.

«Узбекистан – страна, не имеющая выхода к морю, расположенная в самом центре региона, – хочет превратить свой географический недостаток в экономическое преимущество, пересмотрев энергетическую торговлю с четырьмя соседями. Центральная Азия богата энергетическими ресурсами, но они отличаются от страны к стране. Благодаря налаживанию сотрудничества страны региона могли бы торговать подходящими энергоносителями в подходящее время», – отметил Аббасов.

Однако он подчеркивает, что для достижения успеха в данном направлении Узбекистан должен реформировать правовую, финансовую и регуляторную структуру энергетического сектора страны.

«Реформы помогут сменить существующую модель торговли коммунальными услугами на обмен энергией, который мог бы осуществляться не только среди стран Центральной Азии, но и с соседями, такими как Афганистан», - считает специалист АБР.

Кроме того, по словам Аббасова, для достижения справедливой торговли «Узбекэнерго» необходимо внедрить международные принципы корпоративного управления в сочетании с разделением финансовой информации для генерирующих, передающих и распределительных филиалов.

«Это неизбежно приведет к тому, что Узбекистан рассмотрит вопрос о корпоративной трансформации и разукрупнении дочерних компаний «Узбекэнерго», создав больше управленческих возможностей и ответственности за доходы в контексте нового рынка электроэнергии в Центральной Азии. Расширение региональной торговли электроэнергией, таким образом, дает импульс, необходимый для реформирования коммунального хозяйства и повышения эффективности функционирования национального энергетического сектора», – считает специалист по финансам.

Аббасов отметил, что создание региональной торговой системы для оптовых поставок электроэнергии значительно облегчит расширение торговли и стимулирует привлечение столь необходимых инвестиций в энергетический сектор Центральной Азии.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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