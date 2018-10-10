Российская компания модернизирует крупнейшую электростанцию в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Правительство Узбекистана утвердило технико-экономическое обоснование проекта по модернизации Сырдарьинской ТЭС общей стоимостью свыше 219 миллионов долларов, передаёт "Подробно.uz".

Контракт заключен с ПАО "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (Российская Федерация), которое должно провести модернизацию шести энергоблоков Сырдарьинской ТЭС с увеличением их мощности с 300 МВт до 325 МВт общей стоимостью 177,1 миллиона долларов.

Источниками финансирования проекта выступят собственные средства "Узбекэнерго" в размере 10,8 миллионов долларов, кредиты российского Внешэкономбанка на 132 миллиона долларов, Национального банка Узбекистана – на 22,2 миллиона долларов и "Узпромстройбанка" – на 22,2 миллиона долларов.

Реализация проекта будет осуществляться в три этапа с модернизацией на первом этапе (2018-2019 годы) энергоблоков №3 и 4, втором этапе (2019-2020 годов) – энергоблоков № 5 и 6, третьем этапе (2020-2021 годов) – энергоблоков № 9 и 10.

Модернизация крупнейшего электроэнергетического объекта Узбекистана сократит дефицит электрической энергии в регионе и повысит надежность работы энергосистемы страны.

Сырдарьинская ТЭС – крупнейшая электростанция в Центральной Азии, ее установленная мощность 3000 МВт, используемое топливо – природный газ. Начало строительство станции – 1966 год, окончание – 1981 год.

В 2013-2015 годах "Силовые машины" выполнили полномасштабную модернизацию энергоблоков № 1 и № 2 Сырдарьинской ТЭС с увеличением мощности на 50 МВт до 650 МВт.

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