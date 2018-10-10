Госдеп: «Южный газовый коридор» является очень масштабным проектом (версия 2)

10 октября 2018 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - «Южный газовый коридор», предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, обеспечит энергобезопасность путем диверсификации источников поставок энергоресурсов.

Об этом в среду на пресс-конференции в Баку сказал заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

При этом он отметил, что некоторые страны используют энергетический фактор как оружие. «Южный газовый коридор является очень масштабным проектом. Многие компании и страны потратили миллиарды долларов для реализации этого проекта. Такие проекты, как ЮГК являются ярким примером сотрудничества между странами»,- сказал Джордж Кент.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США высоко ценят вклад Азербайджана в обеспечение безопасности в Афганистане - Джордж Кент
Политика 17:50
Госдеп: «Южный газовый коридор» является очень масштабным проектом
Энергетика 17:47
В процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта достигнуты продвижения - Госдеп
Нагорно-карабахский конфликт 17:25
Азербайджан надеется до конца года привлечь еще один кредит для "Южного газового коридора"
Энергетика 9 октября 10:56
Госдеп: Помпео затронул в Пекине темы, по которым США и Китай не согласны друг с другом
США 8 октября 17:56
Госдеп в 2018 финансовом году выдал разрешения на продажу за рубеж вооружений на $70 млрд
США 6 октября 14:46
Лента новостей
«Лаборатория Касперского» обнародовала сроки открытия первого центра прозрачности
ИКТ 18:37
Азербайджан и Дагестан разрабатывают совместный турпроект по маршруту путешествий известного французского писателя на Кавказе (Эксклюзив)
Туризм 18:34
Национальная энергосберегающая компания Узбекистана объявляет тендер
Тендеры 18:30
Президент Ильхам Алиев выделил средства строительство комплекса ASAN Hayat
Политика 18:30
Азербайджан продолжает поддерживать миротворческие операции в Афганистане - Эльмар Мамедъяров
Политика 18:23
Президент Ильхам Алиев присвоил Микаилу Джаббарову специальное звание госсоветника налоговой службы
Политика 18:18
Один из аэропортов Казахстана после реконструкции сможет принимать грузовые самолеты
Экономика 18:14
Заслуги Президента Ильхама Алиева в повышении международного имиджа Азербайджана - неоценимы - Вугар Рагимзаде
Точка зрения 18:01
Сноуден выступит в Израиле через видеоконференцию
Израиль 18:01