Госдеп: «Южный газовый коридор» является очень масштабным проектом (версия 2)

БАКУ/Trend/ - «Южный газовый коридор», предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, обеспечит энергобезопасность путем диверсификации источников поставок энергоресурсов.

Об этом в среду на пресс-конференции в Баку сказал заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

При этом он отметил, что некоторые страны используют энергетический фактор как оружие. «Южный газовый коридор является очень масштабным проектом. Многие компании и страны потратили миллиарды долларов для реализации этого проекта. Такие проекты, как ЮГК являются ярким примером сотрудничества между странами»,- сказал Джордж Кент.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова)

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