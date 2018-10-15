General Electric займётся обслуживанием турбомашинного оборудования в Узбекистане

15 октября 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - General Electric планирует создать в Узбекистане Единый сервисный центр по обслуживанию турбомашинного оборудования, передаёт "Подробно.uz".

Договоренности об этом были достигнуты в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Вашингтон в мае 2018 года.

Данный центр займётся реализацией Программы модернизации газотранспортной сети Узбекистана. Она предусматривает строительство новых и модернизацию действующих компрессорных станций, что позволит сократить парк оборудования с 250 до 20 единиц и приведет к значительному повышению надежности газоснабжения населения и объектов экономики, увеличению экспорта газа, снижению операционных затрат, локализации сервиса данного оборудования в Узбекистане.

В рамках "дорожной карты" по реализации этих договорённостей "Узбекнефтегаз" сейчас изучает опыт локализации обслуживания высокотехнологичного оборудования General Electric в Казахстане на базе производственных мощностей Западно-Казахстанской машиностроительной компании (ЗКМК).

ЗKMK представляет собой современный производственный комплекс по разработке и производству высокотехнологичного оборудования для добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа, энергетического оборудования, нестандартного технологического оборудования.

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