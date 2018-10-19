Российский энергетический холдинг поможет развитию гидроэнергетики в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Один из крупнейших российских энергетических холдингов "РусГидро" займется разработкой технико-экономического обоснования проектов строительства двух гидроэлектростанций в Узбекистане, передаёт "Подробно.uz".

В рамках проходящего в эти дни в Ташкенте первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, "РусГидро" и Государственная гидрогенерирующая компания "Узбекгидроэнерго" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития гидроэнергетики Узбекистана.

"Ключевой пункт соглашения – это создание на базе АО "Институт Гидропроект" и АО "Гидропроект" (подконтрольные организации "РусГидро" и "Узбекгидроэнерго" соответственно) совместной рабочей группы, которая уже в первом квартале 2019 года начнет разработку технико-экономического обоснования проектов строительства Муллалакской ГЭС мощностью 240 МВт и Верхнепскемской ГЭС мощностью 200 МВт на реке Пскем в Узбекистане, включая выполнение проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ", – отметили в российской компании.

Также "РусГидро" и "Узбекгидроэнерго" будут развивать сотрудничество в области строительства, эксплуатации и технологического развития других объектов гидроэнергетики на территории Узбекистана. Стороны выразили уверенность в том, что активизация подобного сотрудничества в области гидроэнергетики будет способствовать укреплению торгово-экономических связей между Россией и Узбекистаном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.