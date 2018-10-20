Открытие НПЗ Star принесет не только политические дивиденды Азербайджану и Турции, но и устойчивый доход экономике - депутат

БАКУ /Trend/ - Открытие нефтеперерабатывающего завода Star в турецком Измире является еще одним показателем братства и дружбы между Азербайджаном и Турцией. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов.
Гусейнов сказал, что реализация такого гигантского проекта, несомненно, стала возможной в результате сильной политической воли лидеров Азербайджана и Турции.
Депутат отметил, что в результате азербайджано-турецкого братства реализуются большие проекты, представляющие важное значение для международного сообщества, и которые заново прокладывают на карте мира энергетические и транспортные маршруты.
«Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP и другие подобные крупные проекты заново прокладывают на карте мира энергетические и транспортные маршруты. Конечно же, реализация таких гигантских проектов стала возможной благодаря самому высокому уровню отношений дружбы и братства между Турцией и Азербайджаном, политической воле лидеров обеих стран, большому взаимному доверию», - сказал Гусейнов.
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По его словам, это крупный проект, который принесет не только политические дивиденды обеим странам, но и устойчивый доход экономике, а также послужит национальной экономике.
Гусейнов отметил, что сегодня братство и дружба между Турцией и Азербайджаном являются примером для всего мира.
«В мире нет стран, настолько близких друг другу, как Турция и Азербайджан. Дружба между Азербайджаном и Турцией непоколебима. Братские отношения между Азербайджаном и Турцией также имеют важное значение для стабильности, безопасности и развития в регионе. Верю, что эти отношения будут развиваться и в дальнейшем», - отметил Гусейнов.
Отметим, что вчера в турецком городе Измир прошла церемония открытия нефтеперерабатывающего завода Star.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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