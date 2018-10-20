Внешэкономбанк РФ и Национальная энергосберегающая компания Узбекистана будут сотрудничать в модернизации электростанций

20 октября 2018 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк развития и внешнеэкономической деятельности России (Внешэкономбанк) и Национальная энергосберегающая компания Узбекистана (АО «НЭК») подписали Меморандум о сотрудничестве, передаёт "UzDaily.uz".

Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве и стратегическом партнерстве в рамках финансирования поставок в Узбекистан российской высокотехнологичной продукции, проведения работ и оказания услуг в целях реализации проектов в области энергоэффективности и энергосбережения на территории Республики Узбекистан.

ВЭБ готов рассмотреть возможность финансирования ряда проектов с участием АО «НЭК» и российских компаний, предусматривающих модернизацию электростанций, а также насосных станций в области водного хозяйства Узбекистана. Для реализации конкретных направлений сотрудничества стороны будут заключать отдельные соглашения.

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