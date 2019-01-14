Стала известна дата проведения очередного заседания Консультативного совета "Южного газового коридора"

БАКУ /Trend/ - Пятое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК) состоится 20 февраля 2019 года в Баку, сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

«На заседании планируется участие представителей стран и компанией, вовлеченных в реализацию проекта ЮГК и ряда международных организаций», - сказали в министерстве.

Напомним, что первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое – 15 февраля.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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